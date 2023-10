Saiba como mandar currículo para trabalhar na JBS, em Goiás

A JBS, a maior empregadora do Brasil em 2023, está em busca de contratar mais colaboradores goianos. Com isso, foram abertos processos seletivos para duas cidades goianas, sendo elas Goiânia e Mozarlândia.

Diante da oportunidade, muitos trabalhadores se interessaram, mas não sabem como enviar currículo à empresa. Portanto, o Portal 6 irá mostrar o passo a passo para que a pessoa interessada possa concorrer à vaga desejada.

Em primeiro lugar, é necessário acessar o site da JBS e selecionar a aba “Carreiras“, localizada no topo da tela. A partir disso, o futuro candidato será direcionado a uma página com todas as oportunidades de emprego oferecidos pela JBS.

Em seguida, é possível selecionar o departamento desejado, além do estado e da cidade. Em Goiás, são três processos seletivos abertos.

A empresa está com oportunidade para quem procura ser inspetor de pneu em Goiânia, em regime CLT e com salário a combinar. A escolaridade exigida é de ensino médio completo e é necessário residir na capital, além de ter disponibilidade para viagens.

Em Mozarlândia, a JBS busca contratar supervisor de lavanderia e supervisor de abate. Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo, no primeiro caso, e formação em administração de empresas, engenharia ou áreas correlatas, no último.

Entre os benefícios oferecidos, estão assistência odontológica, assistência médica, vale-alimentação, vale-transporte e descontos em instituições de ensino.

Para participar dos processos de Mozarlândia, o interessado deve selecionar a vaga, fazer o rolamento da página até o fim e selecionar “Candidatar-se”. Já para a oportunidade em Goiânia, basta clicar em “Inscreva-se”.

Será necessário fazer um registro para acessar as plataformas de seleção. Após isso, basta seguir as orientações para se candidatar.

A empresa

A JBS possui 6.356 colabores em Goiás, gerando 3,8% dos empregos do estado. Quando somados postos diretos, indiretos e induzidos, são 143 mil vagas de trabalho.

Assim, a empresa é responsável por movimentar R$ 14 bilhões na economia goiana, o que equivale a 2,53% do PIB. Além de Goiânia e Mozarlândia, a JBS está presente em Senador Canedo, Anápolis, Itumbiara, Porangatu e São Luis de Montes Belos.