6 sobrenomes que indicam que sua família tinha muito poder no passado

Existem alguns sobrenomes que indicam que sua família tinha muito poder no passado e muita gente nem faz ideia sobre essa informação.

No passado, alguns deles evocavam não apenas identidades individuais, mas também influência e prestígio familiar pelo peso que carregavam diante das nações.

Esses sobrenomes simbolizam eras de poder, governança e influência em suas respectivas regiões.

Embora o poder dessas dinastias possa ter desaparecido ao longo do tempo, seus nomes ainda ressoam como testemunhos históricos de um passado interessante.

Pensando nesse contexto, separamos para você uma listinha com sobrenomes que indicam que sua família tinha muito poder no passado, confira:

1. Família Medici (Itália)

A família Medici foi uma influente dinastia de banqueiros e governantes em Florença, durante o Renascimento. Uma dinastia política italiana cuja origem se deu na região de Mugello, na Toscana. De grande poder político e financeiro, passaram a governar Florença em certo período da nossa história.

2. Família Lima (Portugal)

Os Lima ou de Lima eram uma família de origem galega, em Portugal, e surgiu no século XII. Trata-se de um sobrenome que vem de uma herança portuguesa dada aos brasileiros. Esse brasão carrega a imagem de muita força física e espiritual para quem o possui.

3. Família Habsburgo (Áustria)

A dinastia Habsburgo governou um vasto império que incluía a Áustria e muitos outros territórios europeus. Essa casa também era conhecida por Casa da Áustria e pertencia a uma família nobre europeia que foi uma das mais importantes e influentes da história da Europa do século XIII ao século XX.

4. Família Duarte (Portugal)

Em tradução, o sobrenome dessa família significa “guardião rico” ou “guardião das riquezas”. O sobrenome chegou à América com os colonizadores espanhóis e portugueses. Devido à pompa do peso que carrega, muitos nobres e realezas portuguesas decidiram aderir a ele, na Idade Média, como forma de atrair o que ele significava para seus lares.

5. Família Neves (Itália)

Neves é um sobrenome português de origem italiana. Ele surgiu a partir do título da Virgem Maria que também é conhecida como Nossa Senhora das Neves. Se origina de um casal que tinha muitas posses e sofria da angústia de não ter herdeiros.

6. Família Braga (Portugal)

“Aquele que é oriundo de Braga” (cidade situada no norte de Portugal). No Brasil, existem 249,734 incidências de uso desse sobrenome. O nome vem dos brácaros, antigo povo que habitava a região antes da chegada dos romanos, e do imperador Augusto (63 a.C.-14 d.C.). Tem incidência de força e vigor, por ter referências ao ocorrido na batalha contra os mouros, junto ao rio Távora.

