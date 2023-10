Com vistas às eleições de 2024, prefeitos de Anápolis e Aparecida devem trocar parte do secretariado

Faltando exatamente um ano para as eleições de 2024, mudanças no secretariado das prefeituras de Anápolis e Aparecida já são dadas como certas. O objetivo: melhorar a relação com aliados e antecipar aliança com partidos.

Pessoas do entorno de Roberto Naves (Republicanos) disseram que o prefeito ainda não comentou nada sobre o assunto, mas reconhecem que elas são inevitáveis.

“O Roberto ainda não falou nada sobre mudanças no secretariado, mas é claro que aqueles que forem concorrer a vereador, como é o caso do Alex Martins (PP), este sim será trocado”, disse um dos ouvidos pela Rápidas.

Cogita-se que o prefeito, no intuito de fazer sucessor, tenha como prioridade trazer o PL de Jair Bolsonaro e major Vitor Hugo para o Governo Municipal.

O PP de Baldy, embora “brigado” com Roberto, também é tido como importante para ser mantido.

Entrou na mira de Roberto a extinção da Secretaria de Comunicação, que desde a saída de Rodrigo Tizziani tem gerado insatisfação no casal Naves.

Prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano (MDB) não quer perder tempo e já deu início à reforma com vistas à reeleição.

O principal adversário do atual prefeito em 2024 será o deputado federal Professor Alcides (PL). Antes aliado da gestão, o parlamentar rompeu com a dupla Vilmar e Gustavo Mendanha e agora busca encampar a bandeira do bolsonarismo na cidade.

Secretário de Articulação Política, Marlúcio Pereira (Republicanos) foi colocado na Secretaria de Habitação. Carlinhos Moreira, então titular da Articulação Metropolitana, assume o posto.

A Articulação Metropolitana agora será capitaneada por Divino Ajax, que estava na Habitação e foi indicado por Alexandre Baldy.

As mudanças visam principalmente manter Gustavo Mendanha como principal cabo eleitoral e ser o avalizador de Vilmar como gestão.

Vereadores não aguentam mais os desmandos de Dominguinhos

Boa parte dos vereadores de Anápolis reclamam entre si das atitudes do presidente da Casa, Domingos Paula (PV), durante as sessões da Câmara.

A falta de educação com aliados e opositores são os defeitos mais apontados.

“Tem hora que ele não age como presidente”, lamentou um deles à Rápidas. Disse estar arrependido de ter votado em Dominguinhos para presidente.

Assessor de vereadora afirma que usará o valor recebido das viagens para comprar Heineken

Assessor da vereadora Trícia Barreto (MDB), Adriano Garcez respondeu com deboche um comentário no Instagram sobre a “farra das diárias”.

Um print recebido pela Rápidas mostra o servidor dizendo que recebeu R$ 600 e não os R$ 900 que consta no Portal da Transparência, mas que ‘pagaria uma Heineken’ para um internauta quando o dinheiro caísse na conta.

Amilton Filho se reúne com prefeitos e trabalhadores rurais de Anápolis

Nesta sexta-feira (06), o deputado estadual Amilton Filho (MDB) e o senador Jorge Kajuru (PSB) se unirão para ouvir as principais demandas do setor produtivo e da agropecuária.

O evento será realizado no Sindicato Rural de Anápolis e contará com a presença de prefeitos, vereadores e lideranças políticas da região.

Os deputados goianos que assinaram PEC para limitar atuação do STF

Quatro deputados federais goianos estão entre os 175 que assinaram a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para permitir que o Congresso Nacional possa reverter decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que “extrapolam os limites constitucionais”.

Dentre aqueles que assinaram estão Márcio Corrêa (MDB), Professor Alcides (PL), Gustavo Gayer (PL) e Magda Mofatto (Patriota).

Leandro Ribeiro é o entrevistado da semana

Vereador licenciado em Anápolis e atualmente subsecretário de Fomento e Competitividade de Goiás na Secretaria de Indústria Comércio e Serviços (SIC), Leandro Ribeiro (PP) é o entrevistado desta semana do “6 perguntas para”.

É possível adiantar que as perguntas são boas e certamente as respostas também. No ar domingo (08), pela manhã, no site e redes sociais do Portal 6.

Nota 10

Para secretária de Educação de Britânia, Maria do Disterro. A gestora criou a “Rota de Leitura” para incentivar que alunos da zona rural leiam livros no trajeto para escola.

Bem sucedida, a iniciativa deve ser replicada em breve em outros municípios e já há deputado na Alego disposto a transformá-la em projeto de lei.

Nota Zero

Para o Sargento Novandir (Avante), vereador de Goiânia que sempre está envolvido em polêmicas.

Conforme denúncia do MPGO, o vereador apertou o pescoço de uma servidora lotada no gabinete de outro parlamentar na Câmara de Goiânia.