“Filho que maltratava pai idoso parecia ter fetiche em filmar maus tratos e jogar nas redes sociais” diz delegada

O filho, de 42 anos, suspeito de torturar o próprio pai, de 69 anos, filmar o ocorrido e divulgar as imagens nas redes sociais, em Valparaíso de Goiás, parecia ter uma espécie de fetiche em maltratar e compartilhar o crime na internet. A declaração foi dada pela delegada responsável pelo caso, Samya Nogueira, nesta sexta-feira (06).

De acordo com ela, a vítima estava sob cuidados do suspeito há 08 meses e as agressões teriam ocorrido em outros momentos.

“O idoso já está na guarda desse filho, de 42 anos, há mais ou menos 8 meses e esse filho parece que tinha um fetiche em filmar esses maus tratos com o idoso e jogar nas redes sociais”, destacou.

Segundo ela, devido a publicação dos conteúdos, pessoas que tiveram conhecimento das imagens acabaram repassando as postagens, o que chegou ao conhecimento da Assistência Social e resultou na abertura da operação, intitulada de “Jogos Mortais”.

“Como foi agravando a situação, houve essa difusão por quem tinha o conhecimento dessas imagens para as outras redes sociais e a gente conseguiu socorre-lo a tempo”, disse.

Em uma das gravações, a vítima aparecia deitada gritando de dor enquanto era torturada pelo filho. Já na outra, o idoso aparece sentado em uma cadeira, sem roupa e impossibilitado de conversar.

Após tomar conhecimento dos fatos, os agentes conseguiram identificar os envolvidos e se deslocaram até a residência de ambos.

No local, eles encontraram o idoso deitado em uma cama dentro de um depósito de peças automotivas, com falta de ar, diversos hematomas, com urina e fezes cobertas no corpo e marcas de esganadura no pescoço.

Além disso, no ambiente, foram localizados a cadeira em que a vítima foi filmada nu, sangue no chão e uma corda presa na parede como forma de coleira, que era usada para manter o idoso ereto, sem roupas e preso por meio de um colar cervical, que estava manchado de sangue.

A vítima não conseguia falar ou ficar de pé e, por estar correndo risco de vida, foi socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada até o Hospital Municipal, onde segue internada.

Segundo um relatório médico, o idoso apresentava sinais de espancamento com presença de hematomas difusos que indicavam traumas repetitivos em períodos diferentes.

O suspeito foi preso em flagrante e responderá pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pela tortura e apropriação de bens, proventos e qualquer outro rendimento de pessoa idosa.