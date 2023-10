O desastre financeiro que ameaça nossa cidade: um grito de alerta

Em tempos de crise econômica, é crucial que um prefeito esteja a altura do desafio. Infelizmente, presenciamos em Anápolis uma gestão desastrosa que está colocando em risco o futuro dos aposentados e da nossa cidade.

É com grande indignação que venho a público expor a situação de calamidade em que nos encontramos.

O Instituto de Seguridade Social de Anápolis (ISSA), que deveria ser o esteio da segurança financeira para nossos aposentados, está colapsado.

O líder do prefeito hoje em sessão na Câmara foi claro: “O ISSA já está quebrado há muito tempo. Está na UTI”.

O comprometimento do repasse obrigatório aos aposentados é um escândalo que não pode ser ignorado. Já são meses atrasados, totalizando quase R$ 14 milhões que não chegaram aos cofres do ISSA.

Além disso, a cidade enfrenta atrasos vergonhosos no pagamento aos gestores da saúde, comprometendo o salário dos profissionais.

Inclusive essa semana foi noticiada uma possível paralisação de médicos ortopedistas do Hospital Municipal Alfredo Abrahão. Estamos à mercê de uma gestão que desintegra diante dos nossos olhos.

É necessário que sejam tomadas medidas concretas e responsáveis para reverter esta situação.

Nessa sexta (6), a maioria dos vereadores votaram a favor e aprovaram um projeto que cria uma loteria municipal como uma espécie mágica para tapar os buracos financeiros.

Uma manobra desesperada que ignora o verdadeiro problema em mãos: a má gestão e a negligência com os recursos públicos.

É fundamental uma auditoria externa independente para avaliar o estado das finanças municipais e exigimos a transparência total no uso dos recursos públicos, inclusive com o que gasta com os meios de comunicação.

Só dizer que está quebrado e não termos o diagnóstico por completo é omitir para a população e maquiar a realidade.

Anápolis precisa dos anapolinos.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.