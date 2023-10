Rubens Otoni e Kajuru agem para garantir Centro de Distribuição dos Correios em Anápolis

Após Roberto Naves (Republicanos) anunciar que o Centro Internacional de Distribuição dos Correios não será mais instalado em Anápolis, parlamentares goianos já estão agindo para reverter a decisão do Governo Federal.

Rubens Otoni (PT) disse que foi procurado pelo governador Ronaldo Caiado (UB) e por Roberto.

Ele informou que já entrou em contato com o Ministério das Comunicações, com os Correios e com o Palácio do Planalto para garantir que o Centro de Distribuição seja instalado na cidade.

Quem também se comprometeu a ajudar Anápolis na empreitada foi Jorge Kajuru (PSB).

Durante agenda em Anápolis nesta sexta-feira (06), o senador também prometeu conversar com os responsáveis para reverter a decisão de tirar o Centro de Distribuição da cidade.