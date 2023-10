Visitante ‘animal’ faz Corpo de Bombeiros ser acionado em condomínio de luxo em Anápolis

Na manhã deste sábado (07), os moradores do condomínio Terras Alphaville, em Anápolis, tiveram um visitante ‘inusitado’, que obrigou o acionamento do Corpo de Bombeiros no local.

Isso porque a visita se tratava de uma raposa. O animal silvestre foi encontrado dentro de uma construção na região, o que assustou os condôminos.

Um funcionário corajoso foi o responsável por bloquear as saídas do ambiente, para que as outras pessoas ou o bicho se machucassem.

Logo em seguida, os militares foram acionados para recolher a raposa e enviá-la para um local adequado.

Com o auxílio de uma jaula, os bombeiros conseguiram apreender o animal, que se encontrava assustado, mas aparentemente bem de saúde.

Assim, o bicho foi devolvido para a natureza, em uma mata mais afastada da cidade.