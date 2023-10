74 bairros de Anápolis deverão ficar sem água durante feriadão da Padroeira do Brasil

Ao menos 74 bairros de Anápolis poderão ter o abastecimento de água afetado a partir desta segunda-feira (09). A situação deverá perdurar até o fim da semana útil, na sexta-feira (13).

Ou seja, muitos moradores poderão enfrentar a falta de água durante o feriado da Padroeira do Brasil, comemorado na quinta-feira (12).

De acordo com a Saneago, a ação é decorrente de manutenções programadas para interligações e instalação de válvulas na rede de distribuição, que durarão das 08h até às 18h.

Segundo a instituição, na segunda, os serviços serão realizados nas ruas Tonico de Pina e Benjamin Constant, que fica no Setor Central, o que poderá impactar o abastecimento nas seguintes localidades: Bairro da Lapa, Conjunto Frigoiás, Dom Pedro II, Frei Eustáquio, Jardim das Oliveiras, Jardim Petrópolis, Jardim Silveira, Maracanã, Residencial Paris, Residencial Rio Jordão, Residencial Terezinha Braga, Residencial Valência, São José, Setor Central, Vila Brasil, Vila Calixto Abrão, Vila Fabril, Vila Santa Maria e Vila São Jorge.

Já na terça (10), as obras acontecerão na rua Inglaterra, localizada no Jardim Bandeirantes, o que deve afetar os bairros Cidade Jardim, Jardim Bandeirantes, Maracanãzinho e Vila Santa Isabel.

Enquanto isso, na quarta-feira (11), será a vez das ruas 7, na Vila São Vicente e do bairro Guanabara. Por isso, o abastecimento deve ser afetado no Loteamento Guanabara, Sítio Recreio Presidente e Vila São Vicente (Igrejinha).

No dia do feriado da Padroeira do Brasil, na quinta-feira (12), os serviços acontecem nas ruas P21 e Rua P25, no Jardim Progresso, que poderá impactar os setores: Adriana Parque, Ana Caroline, Bairro das Bandeiras, Conjunto Mirage, Jardim Progresso, Loteamento Guanabara, Nova Vila, Residencial Aldeia dos Sonhos, Residencial Centenário, Residencial Dom Emanoel, Residencial Dom Felipe, Residencial Jandaia, Residencial Las Palmas, Residencial Palmeiras, Residencial Villa Bella, Setor Escala, Setor Lago dos Buritis, Vila Harmonia e Vila Jaiara.

Ainda, no dia, também haverá obras no Centro de Reservação Aeroporto, Avenida Presidente Getúlio Vargas, bairro Campos Elísios, o que pode impactar no funcionamento nos bairros Campos Elísios, Santo Antônio, Condomínio Residencial Belas Artes, Condomínio Residencial Gaudí, Condomínio Sol Nascente, Granjas Santo Antônio, Jardim Alvorada, Jardim Luzitano, Jardim Planalto, Jardim Tesouro, Jardim Vera Cruz, Parque São Conrado, Residencial Alfredo Abrahão, Residencial Anaville, Residencial Boa Esperança, Residencial Gabriela, Residencial Idelfonso Limírio, Residencial Leblon, Roses Garden, Setor Industrial Aeroporto, Vila Operária e Vila Rica.

Por fim, encerrando a listagem, aparecem os setores Cidade Jardim, Jundiaí, Santa Maria de Nazareth, São Carlos, Setor Central, Virgínia Corrêa.

Vale destacar que, conforme apontado pela Saneago, o fornecimento de água nessas localidades deve ser retomado assim que o trabalho for finalizado e a normalização gradual do sistema deve acontecer no final da noite.

A instituição orienta que, durante o período, os moradores o façam consumo moderado das reservas domiciliares de água tratada.