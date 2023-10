“Estou voltando em breve à Câmara Municipal de Anápolis”, avisa Leandro Ribeiro

Pré-candidato do PP à Prefeitura de Anápolis, Leandro Ribeiro (PP) atualmente ocupa o cargo de subsecretário de Fomento e Competitividade de Goiás na Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC).

Vereador mais votado nas eleições de 2020, ele está licenciado do cargo, mas promete voltar em breve. Tanto é que recusou uma cadeira na Câmara dos Deputados para substituir José Nelto (PP), que entraria em licença. Ele é o primeiro suplente do PP naquela Casa.

Aliado de Roberto Naves (Republicanos) até a troca de partido por parte do prefeito, Leandro evitou criticar a administração, dizendo que o que mais lhe aflige neste momento no município é a queda na arrecadação.

Ex-presidente e torcedor da Anapolina, o vereador licenciado também afirmou acreditar no acesso da equipe para primeira divisão do Campeonato Goiano, apesar da disputa acirrada na Divisão de Acesso.

6 perguntas para Leandro Ribeiro

1. Após o lançamento de sua pré-candidatura à Prefeitura de Anápolis, o prefeito Roberto Naves saiu do partido e entrou no Republicanos já como presidente da legenda. Isso indica que o Progressistas terá uma candidatura de oposição à atual gestão?

O lançamento de minha pré-candidatura à Prefeitura de Anápolis e a decisão do prefeito Roberto Naves de sair do Progressistas e ingressar no Republicanos são movimentos políticos naturais em um ambiente democrático. Quando ele decidiu se filiar ao Progressistas, também fiz a mesma escolha. Além de tudo, Roberto é um amigo. Minha pré-candidatura não deve ser interpretada como uma decisão contra ele pessoalmente, mas sim como parte do processo democrático, onde diferentes candidatos e ideias são apresentados aos eleitores para que possam fazer suas escolhas com base em seus valores e visões para a cidade.

2. O deputado federal José Nelto apareceu ao seu lado na foto que anunciou sua pré-candidatura. Há conversas com ele para que se licencie do mandato e você, como primeiro suplente, assuma por algum período do mandato a exemplo do que conseguiu Márcio Corrêa no MDB?

Sim, houve discussões sobre a possibilidade de eu assumir o mandato de deputado federal em seu lugar, uma vez que sou o primeiro suplente. No entanto, é importante esclarecer que, para assumir esse mandato, eu teria que renunciar ao meu mandato de vereador. No momento, estou comprometido em finalizar os trabalhos como subsecretário na SIC e com meu retorno ao trabalho como vereador. Qualquer decisão futura será tomada com base no melhor interesse da cidade e dos anapolinos.

3. Quais problemas de Anápolis te afligem mais atualmente?

Atualmente, em Anápolis, estou especialmente preocupado com a redução na receita, uma vez que isso tem um impacto direto na qualidade dos serviços públicos, como saúde e educação. Esses desafios econômicos são uma fonte de grande inquietação.

4. E o que faria para resolvê-los se fosse o prefeito?

Minha abordagem seria trabalhar em parceria. Isso envolveria a elaboração de um plano estratégico abrangente para estimular o crescimento econômico e dar continuidade das benfeitorias na saúde, educação, infraestrutura, como o Anápolis Investe vem trazendo para nossa cidade. Além disso, buscaria otimizar a eficiência dos serviços públicos, identificando áreas de economia de custos e alocação de recursos de maneira mais eficaz. Em tempos de dificuldades financeiras, a gestão transparente e responsável dos recursos públicos é fundamental.

5. Você ainda volta para a Câmara Municipal de Anápolis?

Sim, após 90 dias contribuindo na gestão do Governador Ronaldo Caiado como subsecretário, estou voltando em breve à Câmara Municipal de Anápolis. Minha intenção é trazer a experiência adquirida durante esse período para trabalhar em prol de nossa cidade. Continuando com uma das minhas principais prioridades que é buscar maneiras de promover a geração de empregos, especialmente através do DAIA, e continuar focando em soluções para os problemas de Anápolis. Estou comprometido em servir os anapolinos e buscar oportunidades para melhorar cada dia mais nossa cidade.

6. Acha que vai dar para Anapolina subir à primeira divisão do Campeonato Goiano?

Acredito que a Anapolina tem boas chances de subir à primeira divisão do Campeonato Goiano, especialmente agora que está na segunda posição. O campeonato está bastante equilibrado, e esse retorno seria um motivo de alegria para a cidade e a torcida.