“Apresentei até agora cinco projetos de lei”, destaca Márcio Corrêa

Há quase dois meses na Câmara dos Deputados, Márcio Corrêa (MDB) diz que está trabalhando “a serviço dos interesses de Goiás e de Anápolis”.

Ele afirma que a atuação em oposição ao Governo Lula não lhe traz problemas, apesar de correligionários ocuparem funções importantes na Esplanada dos Ministérios da atual gestão.

Cotado para disputar novamente a Prefeitura de Anápolis, o deputado é cauteloso quando o assunto é o pleito de 2024. Diz que na hora certa o partido se decidirá.

6 perguntas para Márcio Corrêa

1. Como está sendo a experiência de exercer o mandato de deputado federal?

Márcio Corrêa: Assumi o mandato em 08 de agosto e, embora ainda seja uma experiência recente, acredito já ter conseguido deixar claro para a população meus posicionamentos e minha disposição para trabalhar a serviço dos interesses do estado de Goiás e, em especial, da nossa cidade.

2. Quais resultados ja obteve nesses dois meses na Câmara dos Deputados?

MC: Apresentei até agora cinco projetos de lei voltados para a economia, os direitos do consumidor, a proteção a mulheres vítimas da violência doméstica e a geração de empregos. A prerrogativa de deputado federal também me dá acesso a órgãos como por exemplo o Ministério da Saúde, onde pude buscar ajuda para resolvermos a questão do piso da enfermagem dos profissionais de Anápolis, e a ANTT, onde tenho feito um diálogo no sentido de buscar mais segurança no perímetro urbano das BRs, tendo em vista as reclamações que recebemos de trechos com histórico de acidentes e o perigo que isso representa à vida das pessoas. Ainda destaco minha participação como membro titular da Comissão de Saúde, envolvido diretamente nas reivindicações dos trabalhadores da área, e a cobrança que tenho feito, inclusive para a ministra, defendendo transparência para a fila do SUS, porque hoje o paciente que luta pela vida espera sem saber a posição que ocupa, nem tem perspectiva do tempo de espera.

3. Embora o MDB faça parte do Governo Lula, você se alinhou ao bloco de oposição. Isso te traz problemas no partido?

MC: De maneira nenhuma. Sempre deixei claro minhas posições dentro do partido e estou muito confortável sobre a maneira como tenho me colocado. Além do mais, o MDB é um partido grande e dentro dele há diferentes correntes.

4. Vai disputar a Prefeitura de Anápolis?

MC: Falta menos de um ano para a campanha e vejo como natural as discussões sobre o processo eleitoral. Na hora certa, o nosso partido vai apresentar o nome que melhor representa o projeto que corresponda aos anseios da população.

5. Que nota dá para a Gestão Roberto Naves?

MC: Quem dá nota para administração municipal, assim como para a minha atuação na Câmara dos Deputados, é a população. As pesquisas ajudam nessa leitura. Mas o que temos percebido é um descontentamento das pessoas com problemas que mereciam mais agilidade na solução. A saúde e a infraestrutura são dois exemplos. Já estamos perto do período chuvoso e a população aguarda a solução para problemas frequentes nessa época. Espero que as dívidas contraídas resultem nas melhorias que o cidadão espera.

6. E a do Caiado?

MC: O nosso mandato está a serviço do governador Ronaldo Caiado porque temos o mesmo propósito: a defesa dos interesses de Goiás em pautas decisivas como a reforma tributária, educação, saúde e segurança pública.

