Flagrante inusitado no trânsito de Goiânia diverte internautas nas redes sociais

O trânsito de Goiânia, com certeza, não é para amadores. Com um fluxo pesado de veículos, normas confusas para turistas e o costume frequente de não ligar a seta, a capital revela um cenário bastante caótico nessa questão.

Tanto é que situações bastante cômicas surgem em meio a essa realidade, como um registro feito nesta quinta-feira (05) por um internauta, falando sobre uma situação bastante peculiar, envolvendo uma condutora um tanto quanto sem razão.

Na imagem, publicada no X, antigo Twitter, o usuário flagrou o momento no qual a motorista de um Chevrolet Onix da cor vermelha fotografa o carro de entregas de gelo parado ao lado do dela, por estar bloqueando a passagem.

Acontece que a própria mulher, como bem destacou o internauta, estava em uma vaga reservada para deficientes, sendo que, pelo que foi possível ver, não houvesse nenhum outro ocupante no veículo que justificasse ela estar no local.

“Pasmem, ela estava na vaga para deficientes e o carro não tinha o adesivo indicado carro de deficiente”, pontuou também o jovem na publicação.

Um comentário também ironizou a situação. “Goiânia né mores”, escreveu, implicando ser uma situação comum na capital.