Jovem desaparecido saiu para beber com amigos e não recebe mais mensagens; buscam continuam

Um vendedor, de apenas 20 anos, identificado como Rhander Lima Geogenes da Nóbrega, está desaparecido desde o último domingo (1º), após sair para beber na casa de um amigo em uma residência no Parque Atheneu, em Goiânia.

O caso foi notificado formalmente na Polícia Civil (PC) na terça-feira (03) pela esposa dele, Thallyta Borges, que está de licença maternidade enquanto cuida da filha do casal, de apenas 02 meses.

Conforme o G1, ela afirma que o marido havia saído para beber no sábado (30), mas que, ao longo da madrugada, retornou para a casa, tomou banho e trocou de roupa, afirmando que iria se encontrar para ingerir bebidas alcoólicas com um conhecido, mas que voltaria logo.

O jovem trajava uma camiseta escura com a palavra “Deboxe” e com alguns desenhos de carros, além de uma bermuda com a frase “Heineken”.

Em depoimento à PC, Thallyta afirmou que, após o marido sair de casa, chegou a enviar algumas mensagens pedindo para que ele não demorasse no local.

Contudo, por volta das 05h, ele parou de responder a mensagens e, ao tentar ligar para ele, o telefone caiu direto para a caixa postal. Segundo ela, esta é a primeira vez que o rapaz desaparece dessa maneira, o que tem gerado preocupação em toda a família.

Ela ainda alegou não saber onde o amigo, com quem o companheiro teria se encontrado, mora e que já tentou entrar em contato com todos os conhecidos dele para obter informações sobre o paradeiro, o que foi em vão.

Além da menor de 02 meses, Rhander possui uma outra filha que também mora na capital. O caso segue sendo investigado pela PC.