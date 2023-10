Locais de Anápolis que eram sucesso na década de 90 e deixaram saudades

Anápolis já é uma cidade centenária. Ao longo de todos esses anos, diversos comércios, clubes, parque e cinemas abriram e tiveram que, por algum motivo, fechar as portas, mas não sem antes se enraizar na memória da população.

Especialmente os mais velhos costumam ter fortes lembranças e um sentimento nostálgico ao parar um pouco e olhar para trás, vendo toda essa história que passou.

Por isso, o Portal 6 separou mais alguns locais que já foram bastante badalados na cidade, mas que acabaram fechando as portas ou mudando ao ponto de ficarem irreconhecíveis.

Hot Park Locadora

Em uma era onde o streaming virou quase que a nova regra, poucos ainda se lembram das tão amadas locadoras. Em Anápolis, uma das mais famosas era a Hot Park, sendo uma das maiores diversões de um final de semana em família poder ir lá e se perder em meio a tantos filmes em DVD. Com certeza, é uma saudade de vários anapolinos.

Parque da Matinha

Apesar de o Parque da Matinha ainda existir, ele é agora apenas uma sombra do grande patrimônio que foi para a cidade. Com brinquedos para as crianças e trilhas belíssimas, o local marcou momentos inesquecíveis na vida de diversos anapolinos

Jóquei Club

O Jóquei é mais uma das maiores saudades de diversos anapolinos, com shows automotivos, festas e eventos que paravam toda a cidade aos finais de semana além de, é claro, aproveitar o espaço das piscinas. Embora ainda haja concentrações no local, os mais antigos da cidade hão de concordar que o local perdeu boa parte da magia de outrora.

Recanto do Lago

Os anapolinos mais raízes com certeza se lembram das enormes festanças que tomavam as noites no recanto do Lago, localizado próximo à Base Aérea. Com dois ambientes de dança acompanhados de show ao vivo, era bastante conhecido pelas serestas, e estilos como forró, funk, e eletrônica, além de almoços servidos aos domingos.

Rei das Vitaminas

Uma das maiores relíquias anapolinas, o Rei das Vitaminas com certeza marcou a infância e juventude da população um pouco mais velha. Localizado no Terminal Urbano, os lanches, sucos e refrigerantes do lugar mataram a fome de diversas pessoas enquanto aguardavam pelo ônibus do trabalho, da escola ou para voltar para casa. Também não há como esquecer do carro chefe da casa: a vitamina de abacate.

Cine Roxy

O Cine Roxy funcionou até 1994, quando encerrou as atividades, mas voltou a abrir em fevereiro de 2005 e depois encerrou de vez em novembro de 2007. O local deixa lembranças até hoje nas famílias, namorados e amigos que passaram bons momentos lá.