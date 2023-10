Esses são os estrangeiros que mais investem em Goiás

Goiás é o oitavo estado com o maior número de microempreendedores individuais (MEIs) do Brasil, tendo registrado um total de 460,7 mil em 2021, quando foi feito um levantamento pelo Insituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Deste número, uma parcela surpreendente sequer é brasileiro.

Estes MEIs foram responsáveis por empregar 5,7 mil pessoas, sendo que a maioria trabalha nos setores de serviço e comércio, somando 46,2% e 34,3%, respectivamente. Em específico, a área com o maior número de registros foi a de reparação de veículo automotor e motocicleta, totalizando em 32,5%.

No que diz respeito aos gêneros, em Goiás, os homens formam a maioria, com 55,2%, enquanto mulheres representam 44,8%. Diante disso, a pesquisa identificou que 22,7% dos registros são de jovens de até 29 anos de idade, 30,3% possuem de 30 a 39 anos, 24,6% tem entre 40 e 49 e 22,4% possui 50 anos ou mais.

Em relação à escolaridade, mais da metade dos microempreendedores declararam nao possuir ensino superior, sendo que a maior parcela é de quem tem ensino médio completo e superior incompleto (41,8%), seguido por fundamental completo e médio incompleto (12,4%).

Os anaflabetos e com fundamental incompleto representam 6,4%, enquanto aqueles com ensino superior ou mais são 9%. De acordo com o levantamento, 30,4% dos entrevistados não ofereceu esta informação.

Neste contexto, quase todos os MEIs são brasileiros, mas existe uma pequena parcela de pessoas estrangeiras que contribuem para a economia local. De acordo com o IBGE, colombianos representam 18,3% dos registros estrangeiros, com 194.

Em seguida, Portugal, com 109, Haiti (81) e Senegal (75). Vale destacar que ainda há registros de pessoas naturais da Venezuela, Peru, Argentina, China, entre outros países.