Idoso é preso após recusar atendimento de garçonete negra em restaurante de Pirenópolis

Um idoso, de 86 anos, foi preso pela Polícia Civil (PC) por praticar racismo contra uma garçonete de um restaurante, de 24 anos, em Pirenópolis, após recusar ser atendido por ela. O crime aconteceu na sexta-feira (06).

De acordo com a PC, a jovem teria procurado uma delegacia, por volta das 12h, para prestar uma denúncia formalizada contra o suspeito.

Em depoimento, ela afirmou que estava atendendo os clientes no estabelecimento quando foi até a mesa em que o idoso estava, juntamente com cerca de 15 pessoas, para realizar o atendimento.

No entanto, ela foi surpreendida com a declaração do suspeito que afirmou não querer o atendimento dela.

Não satisfeito e pela segunda vez, ele ainda emitiu um novo comentário racista e, de cunho sexual, alegando “eu não gosto de preto, gosto de preta”.

Ofendida e constrangida pela declaração, a mulher então procurou uma delegacia da PC para denunciar o fato.

Após tomar conhecimento do ocorrido, uma equipe localizou o suspeito, que foi conduzido a PC e preso em flagrante.

Questionado sobre as falas, ele confessou o crime, mas afirmou que tudo não havia passado de uma “brincadeira de mal gosto”.

Ele foi encaminhado até o presídio de Corumbá de Goiás, onde aguarda a disposição da Justiça e poderá responder pelo crime de injúria racial.