Se você é uma pessoa que gosta de saber mais sobre numerologia, astrologia e outras crenças esotéricas já deve ter ouvido falar sobre como os números podem interferir na vida das pessoas, certo? Pois bem, de acordo com o primeiro estudo mencionado, eles podem revelar um tanto sobre os lados íntimos de cada pessoa, conseguindo até mesmo melhorar a vida afetiva dos casais.

Pode até parecer um pouco confuso, mas uma simples conta envolvendo a data de nascimento de alguém pode ser o suficiente para descobrir uma série de segredos pessoais. E, com isso, desmistificar os anseios sensuais e românticos do parceiro (ou parceira) fica mais fácil.

Quer entender melhor como tudo isso funciona? Então confira abaixo o que separamos!

Numerologia: entenda como seu número da sorte pode salvar o seu relacionamento:

O primeiro passo é colocar todos os números da sua data de nascimento juntos, por exemplo: 22/08/2007 ficaria 2 + 2 + 8 +2 + 7 = 21. Depois disso, some os dois dígitos resultantes, que totalizará um único número, no caso 3 (2+1).

Logo, o seu número de base seria o 3. Independente da data de aniversário, seguindo a técnica totalizará algum valor entre 1 e 9.

Agora, com essa continha, veja abaixo o que cada número pode revelar no seu relacionamento e te ajuda a apimentar o amor.

Número 1

Aqueles que estão sob a influência deste número são entusiastas de novidades e farão de tudo para se conectar com seu parceiro. Sugestão: eles adoram surpresas, carícias intensas, contato físico próximo e conversas íntimas sussurradas.

Logo, se quiser melhorar o seu romance, é bom adotar essas táticas.

Número 2

São indivíduos enigmáticos que apreciam relacionamentos secretos. São incrivelmente afetuosos, pacientes e diplomáticos quando se trata de intimidade. Sugestão: eles preferem ambientes com pouca luz e gostam de criar um ambiente romântico com música durante o ato amoroso.

Número 3

São pessoas criativas na cama, carismáticas e adeptas dos jogos de sedução. No entanto, não são inclinadas a compromissos sérios, valorizando a liberdade e às vezes mostrando inclinações para triângulos amorosos. Sugestão: eles têm atração por lugares proibidos e têm uma inclinação para conversas sobre s*xo.

Número 4

Já quem tem a soma de número 04 pode ser mais metódico e disciplinado na hora H, optando por posições mais tradicionais e confortáveis.

Além disso, o lado emocional fala mais alto, tendo grandes preferências por segurança. Dica: A sensibilidade ao toque e ao estímulo visual são suas marcas.

Número 5

Para os resultantes no quinto número, é bem possível que sejam um tanto volúveis, pois buscam incessantemente o prazer, com direito à inovações e à realização particular. Mas não confunda com egoísmo!

São pessoas altamente atraentes, sexys e com uma libido forte. Dica: Não tenha medo de utilizar bastante as mãos e os pés para na hora H.

Número 6

Para a numerologia, quem a tem a soma resultante em 06 pode ser uma pessoa visualmente tímida, mas ardente na intimidade.

Apesar disso, traz consigo uma certa dificuldade para expressar sentimentos. Dica: Adora ser surpreendida, principalmente de forma romântica e clichê (rosas, bilhetes e presentes).

Número 7

Já para a soma de 07, a pessoa que o tem é mais seletiva que o normal, busca se sentir valorizada e totalmente correspondida quanto aos seus sentimentos. Parece demonstrar variabilidade devido à busca incessante pela perfeição. Além disso, é atraente e demonstra independência.

Dica: Ela vai ficar muito apaixonada se você decidir surpreendê-la com jogos eróticos.

Número 8

Em penúltimo lugar, pessoas com a soma 8 tendem a serem mais charmosas e sedutoras. Estão sempre ansiando inovar os cenários dos prazeres.

Trazem consigo um bom gosto ímpar e muita sensualidade. Dica: Procure locais mais finos, com lençóis de cetim, pétalas e vinhos.

Número 9

Por último, a numerologia diz que pessoas com a soma 9 são muito imaginativas e exigem que os parceiros também sejam criativos durante os momentos íntimos.

Logo, encontros inusitados em locais proibidos podem deixar esse pessoal enlouquecido.

