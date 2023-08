A numerologia é uma prática esotérica que atribui significados e características a números específicos, geralmente, pode ser a sua data de nascimento.

Existem diferentes crenças baseadas nas teorias numerológicas, inclusive previsões sobre o futuro das pessoas, as missões e o plano de vida de cada um.

A técnica é vista por muita gente como uma ferramenta útil para autoconhecimento e orientação em diversas áreas. Mas existe um jeito certo de calcular tudo isso.

O primeiro passo é colocar todos os números da sua data de nascimento juntos, por exemplo: 22/08/2007 ficaria 2 + 2 + 8 +2 + 7 = 21. Depois disso, some os dois dígitos resultantes, que totalizará um único número, no caso 3 (2+1).

Logo, o seu número de base seria o 3. Independente da data de aniversário, seguindo a técnica totalizará algum valor entre 1 e 9.

Se você está curioso para saber o que o dia do seu aniversário diz sobre seu futuro, baseado na numerologia, confira logo abaixo o que separamos!

Numerologia: veja qual é o seu propósito de vida com base no dia em que você nasceu:

Soma totalizando o número 1

O número 1 simboliza o começo de tudo e é associado à unidade, singularidade, início e liderança. Também representa a conexão com o divino e a ligação entre todos os seres e a espiritualidade.

Pessoas que têm essa soma no número – de acordo com a numerologia – tendem a ser mais autênticas, ocupam cargos grandes e tendem a ser muito bem articuladas. Ouçam mais a própria intuição.

Soma totalizando o número 2

O número 2 está relacionado ao equilíbrio e representa a dualidade, harmonia e cooperação. Além disso, exerce grande influência sobre os relacionamentos, já que essas pessoas tendem a ser mais românticas.

O tato e o zelo que essas pessoas têm faz todo o diferencial na vida delas. Continuem com sua essência!

Soma totalizando o número 3

Considerado um número sagrado, o 3 está ligado à espiritualidade e representa criação, expressão, expansão, alegria e comunicação.

Além de sua importância na Santíssima Trindade, o número 3 está relacionado com a comunicação com a espiritualidade e a união entre corpo, mente e espírito.

Logo, as pessoas que possuem essa soma podem ser altamente intuitiva, recheada de sorte e com alta capacidade de se comunicar onde estiver.

Soma totalizando o número 4

O número 4 é de grande importância, pois está ligado aos 4 elementos da natureza (terra, fogo, água e ar) e as 4 direções (norte, sul, leste e oeste). Ele representa estabilidade, segurança, organização, disciplina e trabalho árduo.

Com isso, quem tiver a somatória do aniversário resultando neste número pode ser alguém com raízes fixas. É aquele tipo de pessoa racional, que mentaliza tudo antes de agir e não costuma trocar o certo pelo duvidoso.

Siga firme com seus propósitos, pois alcançará o sucesso antes de se dar conta.

Soma totalizando o número 5

O número 5 é conhecido como o número da mudança e transformação. Além disso, está associado à liberdade, aventura e crescimento espiritual.

Quando o número 5 aparece várias vezes, muitos acreditam que é hora de aceitar as mudanças em seu caminho.

Diante disso, as pessoas que somam o número cinco na data de aniversário tendem a ser espirituosas e aventureiras. Encare os desafios de peito aberto. Feche os ciclos que te prendem aqui e voe para onde for necessário!

Soma totalizando o número 6

O número 6 representa equilíbrio, harmonia, família e responsabilidade. Também está ligado à compaixão e ao amor, tanto romântico quanto fraterno, e simboliza a união entre o divino e o terreno.

Logo, a numerologia explica que as pessoas que possuem esse resultado na soma dos números podem ser as pessoas mais empáticas que existem. O coração delas realmente é acolhedor. Não descarte os projetos que aparecerem por medo. O mundo precisa de vocês.

Soma totalizando o número 7

Bem visto como um número místico, o 7 está ligado aos chacras e representa a busca pelo conhecimento, perfeição e conexão espiritual. É interpretado como um sinal para seguir a intuição em relação aos objetivos, indicando que se está no caminho certo.

Com isso, quem tem o sete como resultado da soma pode ser alguém muito sensitivo, observador e emotivo. Confie nesses sentimentos e alcance todos os seus projetos com sucesso.

Soma totalizando o número 8

O número 8 está associado à capacidade de equilibrar aspectos contraditórios e representa prosperidade, abundância, manifestação de desejos e justiça.

Traz ainda uma conexão com as situações karmáticas, refletindo que nossas ações têm consequências das quais não podemos escapar.

São pessoas recheadas de energias fortes e dificilmente erram um palpite sobre alguém. Além disso, podem ser mais introvertidas. Mas não se engane com elas! São bem mais espertas do que demonstram.

Soma totalizando o número 9

Por fim, o número 9 é considerado o número da conclusão e está relacionado a ciclos, propósito de vida, objetivos e recomeço.

Por estar associado ao fim dos ciclos, também é visto como um número de aprendizado e recomeços, ligado à sabedoria espiritual.

Logo, as pessoas que possuem essa soma são um tanto desprendidas. Se algo não vai bem, não há motivos para quebrar a cabeça. São bem resolvidas e só permanecem onde as convém.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias em tempo real!