Duas pessoas morrem e outras duas ficam feridas em gravíssimo acidente na BR-153

Duas pessoas, com idades próximas a 40 anos, morreram em gravíssimo acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio na manhã desta terça-feira (10).

A colisão ocorreu na BR- 153, na altura do município de Mara Rosa, e outras pessoas ficaram feridas. Inclusive, uma delas foi encaminhada em estado grave para um hospital da região pela concessionária que administra a via.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um VW Voyage seguia sentido Pires do Rio e, ao tentar uma ultrapassagem em local proibido, bateu de frente com um caminhão que vinha em direção contrário.

Dos quatro que estavam no carro de passeio, morreram o motorista e uma passageira. Outro foi levado em estado grave para um hospital da região enquanto outro foi encaminhado por terceiros.

O motorista não se feriu.