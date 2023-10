Preso conta porque vizinhos mataram suposto tarado em Aparecida de Goiânia: “era jack”

Quatro jovens, de 18 e 21 anos, foram presos nesta segunda-feira (09), suspeitos de terem assassinado um homem no Setor Terra do Sol, em Aparecida de Goiânia, a pauladas. De acordo com eles, o homem havia agarrado e exposto as partes íntimas às crianças da região.

Por volta das 04h de domingo, o grupo de jovens estava reunido em um bar, ingerindo bebidas alcoólicas, quando um deles foi abordado pelo homem. Segundo o suspeito, a vítima teria o apalpado e, em sequência, “arrastado” uma menina e exposto o órgão genital à outra criança.

Com isso, algumas horas depois, os seis jovens que estavam presentes no local decidiram ir até a casa do homem por ser “jack”- gíria usada para se referir aos estupradores.

Na residência, bateram na vítima até a morte com tijolos e pedaços de madeira. Um dos presentes até tirou uma foto do corpo do homem e enviou a um amigo.

Assim, no dia seguinte, a Polícia Militar identificou um dos suspeitos no Terminal Rodoviário de Goiânia no momento em que ele se preparava para viajar para outro estado.

A partir disso, foi possível localizar mais três jovens em Aparecida. Os quatro suspeitos foram presos em flagrante pela prática de crime qualificado, enquanto dois permanecem foragidos.