Conheça a fruta considerada a mais fedida de todo o mundo

Essa fruta é muito consumida em grande parte da Ásia, mas também é muito controversa no sabor, cheiro e divide públicos e paladares.

O odor que exala já fez com que fosse banida do transporte público, hotéis e até aeroportos, em determinados países. Só pode ser manuseada a menos que esteja devidamente embalada.

De nome Durian ou também conhecida como durião ou duriango, essa fruta oriental tem um aspecto semelhante ao da jaca e ficou apelidada por algumas pessoas de “fruta mais fedida do mundo”.

Com formato oval, casca de aspecto espinhoso, tecido macio e suculento, sua semente pode até ser torrada e consumida como uma castanha.

A polpa é bem parecida com o formato de um “cérebro” grande, de cor amarela ou avermelhada, dependendo da qualidade em que se encontra.

O cheiro é o mais impactante desse alimento. Algumas pessoas dizem que lembra um queijo estragado, outras que uma mistura de vômito com ovo podre, algumas ousaram e alegaram até que se parece com o cheiro de um cadáver.

A durian é rica em nutrientes, incluindo vitamina C, potássio, fibras, antioxidantes, uma forma de vitamina B chamada folato e é especial na gravidez para prevenir defeitos do tubo neural no feto.

Sua popularidade é maior em países como Filipinas, Tailândia, Indonésia e Malásia. A Tailândia é o maior produtor da mesma, onde é utilizada para sobremesas, como ingrediente no arroz e sopas de peixe.

Em outros países ela também é consumida na forma de chips crocantes e até sorvete com sabor de durian.