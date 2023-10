Preço do litro do etanol pode ser encontrado a R$ 2,40 na Grande Goiânia; veja lista de postos mais baratos

Às véspersa do feriadão de Nossa Senhora Aparecida, nesta quinta-feira (12), os postos de combustíveis da Grande Goiânia estão apresentando variação do preço de etanol acima do comum, chegando a R$ 1,59.

Diante disso, com o intuito de preparar os goianos para viajar no próximo final de semana, o Portal 6 realizou um levantamento comparativo entre os valores mais baixos e mais altos encontrados na região metropolitana de Goiânia.

Os dados foram coletados na tarde desta terça-feira (10), no aplicativo Economia Online (EON), da Secretaria de Economia de Goiás.

Assim sendo, o auto posto LM, localizado no Jardim Veneza, em Aparecida de Goiânia, é o local onde se encontra o litro mais barato etanol, por R$ 2,40 no dinheiro e R$ 3,84 no cartão de crédito.

O segundo lugar com o litro mais em conta é o posto Jaburu, no Residencial Celina Park, em Goiânia. No estabelecimento, o etanol é comercializado por R$ 2,41 no dinheiro e R$ 3,91 no crédito.

Já o valor mais caro para encher o tanque é de R$ 3,99, encontrado em diversos postos, como o Posto Samambaia no Setor Central, em Aparecida de Goiânia e no auto posto Chafariz, no Setor Bueno, em Goiânia.

Com isso, a comparação entre o litro mais caro e o mais barato representa uma variação de R$ 1,59, ou 66%, o que pesa no bolso na hora de encher o tanque para pegar estrada.