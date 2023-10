Saiba o que abre e fecha em Anápolis durante feriado prolongado de Padroeira do Brasil (12)

Muitos anapolinos estão ansiosos para o feriadão prolongado de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, que se inicia nesta quinta-feira (12) e segue, para muitas pessoas, até o final do domingo (15).

Porém, é preciso ficar atento aos horários especiais de atendimento durante o período, para garantir que nenhum compromisso seja afetado.

Shoppings

No Anashopping, na quinta (12), as lojas e quiosques iniciarão o atendimento a partir das 14h, seguindo até às 20h. A praça de alimentação e demais áreas de entretenimento funcionarão das 11h às 22h. Na sexta-feira (13), o horário de expediente será normal.

Já no Brasil Park Shopping, o horário deve ser normal em ambos os dias, com ressalva para algumas lojas que também deverão iniciar as atividades a partir das 14h amanhã (12).

Vale ressaltar que ambos os shoppings terão programação especial para o Dia das Crianças, que também é celebrado no dia 12.

Comércio

No que tange o comércio varejista, horários especiais também serão adotados no feriado, com o expediente se iniciando às 08h e perdurando até às 14h. Na sexta, já se retorna à normalidade.

Unidades de Saúde e Prefeitura

Para os anapolinos que precisarem de atenção médica durante o feriado, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) do município, tanto a Pediátrica quanto a da Vila Esperança, estarão com os prontos-socorros de portas abertas.

Já o Rápido, da Prefeitura, só retornará ao funcionamento normal na segunda-feira (16).

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), as agências não terão atendimento presencial ao público durante o feriado.

Como alternativa, os clientes poderão usar canais digitais e remotos dos bancos para a realização de transferências e pagamento de contas.

Na sexta (13), o serviço já é normalizado e volta a receber o público presencialmente.

Transporte público

Em comunicado, a Urban informou que a tabela de domingo será válida durante a quinta-feira (12).

O serviço volta à normalidade já na sexta (13), exceto pela linha 3120 – UEG/Fibra via Jundiaí, que não terá operação neste dia.