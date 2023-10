Triunfo Concebra divulga melhores horários para pegar estrada durante feriadão em Goiás

Com a expectativa de aumento no número de veículos que devem transitar pelas BRs que cortam o estado de Goiás durante o feriado prolongado, a Triunfo Concentra – empresa que administra as BRs-153 e 060 – divulgou os horários mais fluidos.

Conforme a concessionária, durante o trajeto de ida, na quinta-feira (12), os motoristas podem optar por um trânsito mais tranquilo após às 14h. O mesmo é o orientado para a volta, no domingo (15).

Outras dicas repassadas pela Triunfo Concebra são que: ultrapassagem pode ser feita em locais sinalizados, mas no momento da chuva é melhor não arriscar; utilizar o farol baixo aceso (nunca utilize o farol alto) seja em dias de chuva ou não; manter distância segura do veículo que segue à frente; nunca acionar o pisca-alerta com o veículo em movimento; e não estacionar o veículo em locais de risco.

Conforme a empresa, a frota será reforçada e posicionada em pontos estratégicos ao longo da rodovia.

O planejamento visa agilizar o atendimento das ocorrências na estrada. A Concebra orienta que o usuário acione o SOS Concebra para em caso de necessidade de socorro médico ou mecânico pelo número 0800 060 6000.