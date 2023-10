Conheça o país mais visitado da América Latina que é um paraíso e o real vale muito

Na América Latina, há um país tão amado por turistas que é o mais visitado da região e o segundo em escala mundial, com um fluxo de aproximadamente 50 milhões de pessoas todos os anos, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT). Para brasileiros, é o destino ideal, já que o real é muito valorizado no México.

Na cotação da tarde desta quarta-feira (11), o real brasileiro vale 3,52 pesos mexicanos. Assim, amado pela culinária, beleza natural exuberante e arquitetura renomada, o país oferece uma série de experiências, como a própria capital.

Conhecido como “a metrópole que tem tudo”, a Cidade do México possui bairros boêmios, palácios luxuosos e várias opções de restaurantes tradicionais, além de uma vida noturna agitada.

Os pontos turísticos mais visitados são o Castelo de Chapultepec, Museo Frida Kahlo, Palácio Nacional e as famosas Pirâmides de Teotihuacán, a 50 km da capital.

Chichén Itza é outro local que está no roteiro de todos os viajantes, uma cidade construída pela civilização maia que chegou a ser um centro urbano entre os anos 600 e 800. Trata-se de uma das sete maravilhas do mundo moderno e foi considerada um patrimônio histórico da humanidade pela Unesco.

Em Guadalajara, a segunda maior cidade do México, também conhecida como terra da tequila, é possível visitar a Catedral de Guadalajara, Centro Histórico, Mercado de San Juan de Dios e Zapopan.

Para além das cidades inesquecíveis, o que não falta no país são praias paradisíacas. Cancún é um dos destinos mais famosos, sendo composto por 22 quilômetros de orla.

Outra opção é Acapulco, que já foi cenário do seriado mundialmente conhecido, Chaves. Por lá, turistas podem curtir a areia branca e água cristalina.

Culinária

A comida mexicana é referência no mundo todo, por conta da excentricidade, tradição e presença de temperos característicos como pimentas e cominho. Entre os pratos típicos, estão os tacos, guacamole, chilli, quesadilla e pozole.