Criança de 7 anos é espancada após deixar cair irmão e mãe é levada para delegacia

Um casal em Santo Antônio da Barra, na região Sudoeste de Goiás, foi levado para a delegacia após espancarem o filho, de apenas 07 anos, a ponto de deixar várias marcas pelo corpo da criança.

O caso aconteceu na última segunda-feira (09), mas só veio à tona nesta quinta-feira (12). Conforme o G1, o garoto estava em uma van escolar junto com o irmãozinho, de 05 anos.

No entanto, o menino teria ficado muito agitado e deixado o mais novo cair no piso da veículo. Em seguida, o motorista do transporte contou o fato para a mãe deles, o que a deixou furiosa.

Nisto, a mulher teria agredido o filho mais velho com uma vara, com golpes nas pernas, costelas e abdômen.

No dia seguinte, a criança chegou na unidade de ensino com os ferimentos, o que não passou despercebido pela direção. Dessa forma, o Conselho Tutelar foi acionado para atender ao caso.

Aos conselheiros, o garoto contou que esta não foi a primeira vez que a mãe teria surrado ele com a vara. Além disso, ela relatou que o padrasto costumava dar tapas na cabeça dele.

Após explicar o ocorrido, o menino foi levado para um hospital, onde foi registrado um exame de corpo de delito.

Os dois suspeitos, por sua vez, foram conduzidos para a delegacia de Rio Verde. A mulher foi presa em flagrante por lesão corporal dolosa no âmbito doméstico, mas acabou sendo solta após pagar a fiança.

Já o padrasto foi ouvido pelos investigação e liberado em seguida.

De acordo com o Conselho Tutelar de Santo Antônio da Barra, as duas crianças estão com um tio, onde aguardam uma decisão da Justiça sobre a guarda legal deles.