A chegada do mês de outubro traz consigo uma data bastante esperada pelos pequenos: o Dia das Crianças.

O momento especial é celebrado em diversos países ao redor do mundo, mas especificamente no Brasil, essa comemoração ocorre no dia 12 de outubro.

No entanto, você já parou para pensar o porquê dessa dia ser comemorado nesse período? Então, saiba que não é obra do acaso e existe uma explicação para isso.

Quer saber qual é? Leia até o final e descubra.

É por esse motivo que o Dia das Crianças é em 12 de outubro

Comemorada no Brasil no dia 12 de outubro, a escolha desse dia está relacionada a eventos históricos e culturais que ocorreram ao longo do século XX.

Comemorada no Brasil no dia 12 de outubro, a escolha desse dia está relacionada a eventos históricos e culturais que ocorreram ao longo do século XX.

A ideia de dedicar um dia específico para celebrar a infância ganhou força no início do século XX. A primeira menção ao Dia das Crianças foi feita durante a “Conferência Mundial para o Bem-Estar da Criança”, em Genebra, realizada em 1925. No entanto, a data ainda não estava estabelecida.

No Brasil, a celebração do Dia das Crianças foi influenciada pela Conferência de Genebra e também pelo Movimento dos Direitos da Criança, que buscava garantir um ambiente saudável e seguro para os pequenos.

A primeira comemoração oficial ocorreu em 1924, durante a “Semana do Bebê”, em São Paulo, que aconteceu na segunda semana de outubro. Posteriormente, a data se consolidou no país.

No entanto, o grande impulso para a definição do dia 12 de outubro como o Dia das Crianças no Brasil veio em 1960. Nesse ano, a Fábrica de Brinquedos Estrela e a Johnson & Johnson, em parceria com a ONU, promoveram a “Semana do Bebê Robusto”.

Essa iniciativa visava aumentar as vendas de brinquedos e produtos infantis, além de conscientizar a sociedade sobre a importância das crianças em nossa sociedade. A campanha fez tanto sucesso que a data ficou definitivamente associada ao Dia das Crianças.

Hoje, o 12 de outubro é um dia marcado por celebrações, presentes, atividades lúdicas e, principalmente, pelo reconhecimento da importância das crianças na sociedade.

É uma oportunidade para lembrar que elas são o futuro e merecem amor, atenção e cuidado, não apenas nesse dia, mas durante todo o ano.

A escolha desse momento tem raízes históricas e culturais profundas e reforça a importância da infância em nossa sociedade.

