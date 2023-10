É fato que os emojis se tornaram uma das formas bastante utilizadas pelos usuários do WhatsApp para se comunicar pela rede social. Apesar de difundidos, o significado de muitos ainda segue sendo um mistério, como é o caso do significado do emoji de olhos tapados no WhatsApp.

O caractere, que é amplamente utilizado pelos usuários, possui um significado para lá de interessante e que pode variar dependendo da situação em que ele é inserido.

Quer saber a verdadeira definição sobre a figura? Leia até o final e saiba a real sobre o caractere.

O verdadeiro significado do emoji de olhos tapados no WhatsApp; veja este e outros

O emoji de olhos tapados no WhatsApp é frequentemente utilizado para representar a ideia de sigilo, mistério, discrição ou confidencialidade. Ele é representado por um rosto sorridente com as mãos sobre os olhos, ocultando parcialmente a visão.

A interpretação desse emoji pode variar um pouco dependendo do contexto em que é usado, mas geralmente está relacionada a situações em que se deseja indicar que algo deve ser mantido em segredo, escondido ou que a informação é confidencial.

É uma maneira de comunicar que você não está vendo ou não vai revelar algo, seja por brincadeira ou para destacar a necessidade de discrição.

Por exemplo, se alguém compartilhar uma piada ou segredo e você responder com o emoji de olhos tapados, isso pode ser interpretado como um gesto amigável para indicar que você entendeu o segredo, mas está comprometido em não revelá-lo a ninguém.

Também pode ser usado de forma humorística, como se você estivesse “fechando os olhos” para evitar ver algo constrangedor ou embaraçoso.

Outro caractere que pode estar suscetível a esse tipo de erro é o emoji de piscada no WhatsApp. Apesar de ser muito utilizado na plataforma, pouco se sabe sobre o significado dele.

Geralmente, o emoji é usado para substituir a expressão “ok” ou “tudo bem” dado por uma pessoa, simbolizando que você entendeu o que ela está falando.

Já outra definição atribuída ao caractere é a de humor, ironia ou deboche. Para muita gente, o olhinho piscando significa uma forma de afrontar a pessoa após uma fala.

