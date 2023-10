Equatorial Goiás está selecionando profissionais de nível técnico e superior

A Equatorial Goiás anunciou a abertura de um processo seletivo para o programa Novos Talentos, que visa formar profissionais para posições estratégicas na empresa.

As vagas são para candidatos de nível técnico e superior, que já possuam “vasta experiência no setor de energia”. As formações aceitas são nos campos de:

Engenharias (Elétrica, Telecomunicações, Automação, Produção e Computação)

Ciência da Computação

Sistema de Informação

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ciência de Dados

Matemática

Administração

Economia

Ciências Contábeis

Direito

Os selecionados irão atuar nas áreas de: Regulação e Mercado; Comercial (Perdas e Cobrança) e Técnica (Ativos, Geoprocessamento, Planejamento de Obras e Expansão, Automação e Manutenção).

Quem se interessar terá até o próximo domingo (15) para se inscrever no programa, por meio da plataforma Gupy.

O processo seletivo conta com testes e painéis online, além de entrevistas online e presenciais com gestores da companhia.