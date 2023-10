Governo de Goiás prorroga inscrições para mais de 60 vagas com R$ 2,5 mil de salário

O Governo de Goiás prorrogou as inscrições para o processo seletivo da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e pesquisa Agropecuária (Emater).

Ao todo, são 63 vagas disponíveis para oportunidades temporárias abertas para técnico agrícola e destinadas para 59 municípios goianos, contemplando os níveis médio e superior de ensino.

Com a alteração, os interessados em participar do certame têm até a próxima terça-feira (16) para se candidatarem, por meio do Portal de Seleção. O valor da taxa é R$ 15.

O processo seletivo acontecerá em duas etapas, sendo elas: análise curricular e entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório.

Os candidatos selecionados no certame serão agraciados com uma remuneração de R$ 2,5 mil, além de um vale-alimentação de R$ 500 e uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O contrato terá duração máxima de três anos, com possibilidade de prorrogação por até cinco anos.

Mais informações sobre o certame estão disponíveis no edital.