Pagamento de aluguel vira caso de polícia após dono imóvel fazer oferta à jovem: “está ficando duro”

Um acerto de contas referente ao pagamento de um aluguel de um imóvel por parte de uma jovem, de 22 anos, terminou em caso de Polícia depois que o locador, de 76 anos, importuná-la sexualmente . O caso ocorreu nesta quinta-feira (12), em Aparecida de Goiânia.

Todo ocorrido teria sido iniciado após a vítima pedir ao suspeito que lhe passasse o pix para fazer uma transferência, referente ao valor da quantia mensal paga por ela para morar na propriedade.

No entanto, logo no fim da manhã, ela foi surpreendida com a presença do homem na casa, afirmando que queria confirmar o pagamento do aluguel de forma presencial.

Entretanto, a situação logo mudou de rumo, após o idoso dar início às investidas sexuais. Inicialmente, ele puxou o braço dela enquanto perguntava “E aí, o que tem para mim?”.

Ao notar que a jovem não estava entendendo a situação e ao ver que o suspeito estava olhando para o quarto, ele decidiu pedir para que a mulher desse um beijo nele.

Diante da negação da vítima, que também é casada, ele ainda insistiu em segurar a mesma pelo braço afirmando que gostaria de fazer sexo com ela.

Não o bastante, ele ainda teria pegado no próprio órgão genital, por cima da calça, e afirmado que estava “ficando duro”. Ele também puxou a mesma para cima dele, enquanto a cheirava e tentava beijá-la.

Após conseguir se desvencilhar da situação, a vítima ligou para o seu companheiro narrando todo o ocorrido – momento em que o suspeito abandonou o local.

O caso foi registrado em uma delegacia da Polícia Civil (PC) pela própria jovem e deve ser investigado pelas autoridades.