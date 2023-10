Roberto Naves e Vivian já definiram qual o próximo destino internacional que vão viajar

Roberto Naves (Republicanos) e Vivian Naves (PP) vão integrar a comitiva do Governo de Goiás com destino a China.

Eles dizem que foram convidados pelo governador Ronaldo Caiado (UB) e pela primeira-dama Gracinha Caiado.

O embarque está previsto para ser realizado no dia 02 de novembro com retorno no dia 14 do mesmo mês, segundo o DM Anápolis.

Será a segunda viagem internacional do casal neste ano.

Mês passado eles estiveram nos Estados Unidos da América curtindo a Disney com a família e a secretária de Integração, Eerizânia.

Já em junho, Roberto e Vivian foram para o Rio Araguaia descansar.

*Colaborou Denilson Boaventura