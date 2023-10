3 séries nacionais que valem a pena assistir e não perdem em nada para nenhuma produção estrangeira

O cinema nacional é culturalmente resumido, pelo próprio povo brasileiro, como “a comédia mediana exibida na TV aberta durante à tarde”, mas, com o crescimento dos streamings no cotidiano da população, produções nacionais têm cada vez mais alcançando novos públicos. No entanto, ainda sim está longe de ter todo o reconhecimento e valorização que merece.

O cinema nacional começou suas primeiras produções em 1898 e foi se aprimorando no decorrer das décadas, chegando a ser premiado em grandes prêmios mundiais e até a concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro com o brilhante Central do Brasil.

Porém, o público brasileiro ainda não conhece profundamente a riqueza do audiovisual do país, então, deixo aqui 3 indicações de séries nacionais que vão mudar completamente sua concepção sobre produções brasileiras e te introduzir no vasto universo audiovisual nacional.

Segunda Chamada – Globoplay

Na série, que já conta com 2 temporadas, acompanhamos a vida de professores e alunos de uma escola na periferia de são Paulo, onde os alunos que estudam no modelo de ensino EJA e trabalham durante o dia, dão duro em busca de uma vida melhor através da educação, e os professores, que acreditam no potencial dos alunos, fazem de tudo para que eles continuem na escola. A serie aborda temas importantíssimos de inclusão, saúde mental, desgaste de professores e o sucateamento da educação no Brasil. Garanto que você não conseguir parar de assistir até chegar ao último episódio e que as histórias dos personagens vão te inspirar e te emocionar.

Bom dia, Verônica – Netflix

A série, baseada no livro de mesmo título, escrito pelos autores Raphael Montes e Ilana Casoy, possui duas temporadas e narra a história de uma investigadora que trabalha no caso de uma maníaco sexual que abusa e mata suas vítimas. Afundada no caso, ela é levada para a vida de um casal que esconde segredos terríveis e faz parte de um esquema de corrupção com artifícios inimagináveis. Bom dia, Verônica vai te deixar roendo as unhas e vai te fazer pirar a cada plot twist.

Cangaço Novo – Prime Vídeo

Na trama acompanhamos Ubaldo, um contador de um banco em São Paulo, que após a demissão, motivado a levantar recursos para cuidar do pai adotivo que está doente, decide ir até o interior do Ceará em busca da herança de seu falecido pai biológico. Lá, Ubaldo, conhece duas irmãs e descobre sobre o passado do pai, líder de uma perigosa gangue local, e isso, causa consequências inimagináveis na vida do contador. Cangaço novo tem um roteiro amarradinho, com muitas cenas de ação de tirar o fôlego e que vão impactar o telespectador.

Prontinho, agora é só dar o play e se encantar por essas incríveis produções nacionais que vão transformar sua relação com o incrível cinema brasileiro. E aí, partiu maratonar?

Ruan Monyel é publicitário, pós-graduando em direção de arte e amante do universo audiovisual. Escreve todas as sextas-feiras. Siga a coluna no Instagram @proximo.filme.