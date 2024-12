Por lealdade a Roberto Naves, vereador ataca colegas: ‘homens e mulheres falsos’

Aliado de Roberto Naves, vereador criticou mudança de lado de alguns colegas de Casa

Pedro Hara - 12 de dezembro de 2024

Luzimar Silva durante sessão nesta quinta-feira (12). (Foto: Reprodução/YouTube Câmara de Anápolis)

Após utilizar o grupo dos vereadores para chamar colegas de “traíras” e “bunda mole”, como revelado pela Rápidas, Luzimar Silva (PP) repetiu o discurso durante a sessão desta quinta-feira (12), no Plenário da Câmara de Anápolis.

Sem citar nomes, ele se referiu aos pastores que tem mandato na Casa, dizendo que se intitulam como “homens e mulher de Deus”, mas que na verdade são “falsos”.

No entanto, os únicos vereadores que além do trabalho no Legislativo também ocupam a função religiosa são Cleide Hilário (Republicanos), Reamilton do Autismo (Podemos) e Wederson Lopes (UB).

“A gente vê nesse momento pessoas que ficaram sete anos com benesses, recebendo, sendo beneficiado e agora mostram o seu lado e me envergonhar, por falar que são homens e mulheres de Deus”, discursou Luzimar.

Segundo o vereador, aliado de primeira hora de Roberto Naves (Republicanos), as atitudes dos vereadores ocorrem em troca de cargos, para agradar o prefeito eleito, Márcio Corrêa (PL).

“Hoje eu tô envergonhado de certas pessoas que estão nessa casa. Política tem que ter lado. Fazendo um jogo medíocre para beneficiar quem está chegando”, afirmou o vereador.

Luzimar ainda citou o processo de cassação da chapa do Podemos, por fraude na cota de gênero, que pode cassar o mandato de Reamilton.

“Tem um aí que tá cogitado para ser cassado. Deus vai fazer Justiça”, encerrou.