É comum a gente se perguntar dos alimentos que não podem ser refrigerados, né? Mas você já se questionou quais são aqueles que precisam realmente serem colocados na geladeira?

6 alimentos que precisam ser colocados na geladeira e só quem é experiente sabe:

1. Molhos e condimentos abertos

Não deixe ketchup, maionese, mostarda e afins fora da sua geladeira!

Esse hábito é o passaporte para atrair micro-organismos e infectar seus molhos e condimentos. Refrigerados, eles mantêm seu sabor e são protegidos por invasores.

2. Nozes e sementes

Pode não parecer, mas é o ambiente frio que evita que as nozes e sementes percam seu sabor e textura, ficando rançosas por exemplo.

O que acontece é que o alto teor de óleo desses alimentos podem alterar e mudar o seu gosto.

3. Manteiga de amendoim natural

Para quem produz sua própria manteiga de anódina, saiba: ela precisa ficar na geladeira.

As industrializadas possuem aditivos que suportam ficar em temperatura ambiente. Enquanto as naturais precisam ficar em local frio para não ficarem vulneráveis a germes.

4. Mel

Pode parecer estranho, mas o mel precisa ficar na geladeira para não se deteriorar.

Acontece que o ambiente frio protege o doce, mantém a qualidade e evita a cristalização.

5. Chocolate

A geladeira é a única forma de garantir que seu chocolate não derreta por inteiro, conservando o seu sabor e textura.

Mas a dica é: tire ele do eletrodoméstico uns minutos antes de consumi-lo, para que não fique duro demais.

6. Sobras do almoço ou jantar

Por fim, não tenha medo de colocar as panelas quentes na geladeira! Assim que ver as sobras no fogão, deixe imediatamente no eletrodoméstico.

Essa comida precisa de um ambiente frio para não correr nenhum risco de contaminação.

