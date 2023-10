Muito mais do que proteger do suor e hidratar suas axilas, o desodorante roll-on pode ser muito útil na sua casa. Aliás, mais precisamente a bolinha dele!

Acontece que, quando bem higienizado, esse item pode ter muitas funções fora da sua penteadeira e armário do quarto!

6 formas de utilizar o roll-on que são incríveis e poucos conhecem:

1. Brinquedo para as crianças

Começando nossa lista, usando a criatividade você pode fazer brinquedos bem interessantes usando apenas a embalagem do desodorante roll-on.

Por exemplo, casinhas de boneca, miniatura de bola de futebol, suporte para tabuleiros e assim por diante.

2. Dispenser para cosméticos

Se você busca um pote para guardar cremes corporais, álcool em gel, hidratantes, sabonetes e assim por diante, use o seu desodorante roll-on.

Para isso, lave bem a embalagem, tire a bolinha, despeje o líquido e volte a bolinha ao seu lugar.

3. Utensílio de cozinha

Enquanto isso, caso você queira moldes para massas, pequenos rolos de amassar e o que mais sua criatividade permitir, use o seu roll-on na cozinha!

Quando bem higienizado, esse potinho com uma bolinha na ponta pode ser muito útil na preparação dos mais diversos pratos.

4. Decoração natalina

Caso você esteja com a criatividade aflorada e muita disposição, recicle suas bolinhas do desodorante para a decoração do seu Natal!

Para isso, basta limpá-las bem, pintá-las e decorar como quiser para irem direto para a sua árvore de Natal.

5. Massageador corporal caseiro

A bolinha do seu desodorante pode ser perfeita para fazer massagem corporal em casa, ajudando a aliviar dores nos músculos, como no pescoço, costas ou pernas.

Para isso, lave bem a embalagem, seque e coloque dentro do recipiente algum óleo para massagem.

Assim, ao passar a bolinha pela região do corpo que dói, você sentirá uma sensação de frescor e estimulação na região.

6. Bolas de pingue-pongue

Por fim, acredite se quiser, mas as bolinhas que estão no desodorante roll-on são perfeitas para substituir as bolinhas de pingue-pongue.

Afinal, o formato, textura, espessura e peso favorecem o manuseio durante a brincadeira.

