Família e amigos buscam informações sobre paradeiro de homem desaparecido em Anápolis

A família de Werlan Soares Figueira, de 43 anos, busca desesperadamente informações acerca do paradeiro do homem, desaparecido há mais de quatro dias em Anápolis.

O Portal 6 conversou com o cunhado de Werlan, Franklin Martins, que afirmou que, desde a última segunda-feira (09), o familiar não tem sequer recebido mensagens enviadas pelo WhatsApp.

“A última vez que a gente viu ele, ele ainda estava em casa, onde mora sozinho desde que a mãe morreu. Agora o que mais preocupa é ele nem receber mensagens, a gente fica angustiado, preocupado mesmo”, afirmou.

Parentes e amigos já se mobilizaram para realizar buscas no Parque Residencial das Flores, local onde Werlan reside.

Na noite da última quinta-feira (12), Franklin afirmou que a Polícia Militar (PM) foi acionada para adentrar na casa do homem, que se encontrava trancada.

No local, estava a motocicleta do cunhado, único meio de transporte que possuía, o que levantou ainda mais questionamentos acerca do que havia ocorrido.

A família suplica pelo apoio da população e para que quaisquer informações que possam ajudar nas buscas sejam compartilhadas pelo telefone (62) 98143-7601.