MEC abre inscrições para curso que pode ser usado para conseguir certificado de especialização

Com enfoque na Formação para Profissionais da Educação Infantil, o Ministério da Educação (MEC) abriu novas vagas para o curso gratuito online na área e com direito a certificação completa.

Essa modalidade pode ser usada para o profissional obter a certificação de especialização em Currículo e Prática Docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A oportunidade será ofertada pela Universidade Federal do Piauí (UFPI).

Já a certificação pode ser obtida por pessoas que possuem diploma de Licenciatura nas áreas de conhecimento integrantes do currículo dos anos iniciais do ensino fundamental ou diploma de graduação em qualquer área, desde que, nesse segundo caso, também trabalhe como professor da educação infantil ou do ensino fundamental.

Vale lembrar que o novo edital pede a apresentação de um resumo expandido de relato de experiência vivenciada no contexto da prática docente na educação infantil ou no ensino fundamental ou durante o processo de formação no curso de licenciatura.

Inscrições para o curso do MEC

Caso você tenha ficado com interesse em se inscrever, basta acessar o link aqui

Até o momento, a plataforma está com 3.833 vagas em aberto e podem ser preenchidas pela ordem de inscrição. Qualquer pessoa de qualquer canto do Brasil pode se inscrever.

Certificação

Aos interessados que atenderem aos requisitos básicos deverão ler o edital novo que está aqui (clique) e providenciar todos os documentos exigidos no texto de exigências.

Além disso, será necessário redigir um resumo expandido de relato de experiência vivenciada no contexto da prática docente seguindo as regras aplicadas do edital e fazer a solicitação do documento pelo site:

https://www.certificadosceadufpi.com.br/alunos/menu