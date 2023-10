Não podemos virar as costas para os profissionais da enfermagem em Anápolis

Na última semana, foram votados e aprovados três projetos de lei com impacto no funcionalismo público de Anápolis.

Destes, o projeto que trata do piso dos profissionais de Enfermagem é o tema que desejo discutir hoje.

De acordo com a portaria do Ministério da Saúde n° 1355 de 27 de setembro de 2023, o município recebeu um pouco mais de R$ 7 milhões do Governo Federal, relativos ao pagamento retroativo do piso, a partir de maio.

O cálculo foi realizado considerando as informações que o município repassou.

Não podemos virar as costas para a realidade preocupante que envolve os profissionais da Enfermagem. A realidade que se desenha é decepcionante.

Recebemos inúmeras mensagens de trabalhadores, indignados com os valores recebidos ou, pior ainda, com a falta de qualquer pagamento.

Onde está a transparência que deveria ser inerente a uma gestão responsável? Que comunicação horrível dessa gestão, que não informa esses profissionais sobre a divisão e repasse desse valor.

Vemos uma execução que deixa muito a desejar. É importante destacar a situação dos credenciados, que laboram em hospitais públicos sob gestão terceirizada e os conveniados (Santa Casa, Maternidade e outros).

Estes são os pilares invisíveis de nosso sistema de saúde e é revoltante testemunhar sua luta por uma compensação justa e oportuna.

Anápolis, uma cidade com 400 mil habitantes, merece um sistema de saúde que funcione sem obstáculos.

Para isso, é essencial que a valorização dos profissionais de Enfermagem não seja uma mera promessa vazia, mas uma realidade concreta e inegociável.

Isso tem a ver com a máxima transparência na execução do repasse do piso.

Acredito que, com o empenho de todos os envolvidos, podemos superar essa vergonha e fortalecer nossa saúde pública.

Peço a todos os cidadãos que se unam a esta causa. Não podemos mais tolerar uma gestão que negligencia aqueles que estão na linha de frente, dedicando-se incansavelmente à nossa saúde.

Anápolis precisa dos anapolinos.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.