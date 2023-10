Saiba quais cidades deverão receber mais chuva em Goiás neste final de semana

Goianos devem se preparar para um final de semana longe do ideal, já que a previsão é de chuvas intensas e pontuais, com rajadas de ventos e até raios, o que levou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) a emitir um alerta a respeito das condições climáticas deste sábado (14) e domingo (15).

A previsão do Cimehgo é de que todo o estado será afetado pela instabilidade, decorrente da junção do calor com a umidade, típico do período da primavera, que se iniciou no dia 23 de setembro e terá fim em 22 de dezembro.

No entanto, no sábado (14), o foco irá para as regiões Oeste, Sudoeste, Central e Sul, onde a expectativa é de 10 mm de chuva. Já as regiões Norte e Leste devem receber aproximadamente 08 mm.

Assim sendo, segundo o Cimehgo, Itumbiara, no Sul do estado, é o município que mais corre risco de ser atingido por pancadas de chuva, com uma previsão de 6 mm. Em seguida, Goiânia, Jataí, Rio Verde, Morrinhos, Goiandira, Três Ranchos, Cumari e Santa Helena, com 5 mm.

Anápolis, Catalão, Ceres, Ipameri, Cristalina, Davinópolis, Iporá, Nova Aurora e Ouvidor também estão com altas chances de chuva, sendo que a previsão é de 4 mm.

Além disso, de acordo com o boletim, aproximadamente 3 mm devem atingir Luziânia e Goianésia, enquanto Porangatu deve apresentar apenas 2 mm.

Domingo

Já o domingo (14) deverá ser de chuvas na região Oeste e Sudoeste, onde a previsão é de 10 mm. O Centro e Sul do estado também poderão ter pancadas, chegando a 08 mm, enquanto o Norte e Leste devem receber cerca de 5 mm.

Neste cenário, a expectativa é de que Goiânia, Rio Verde, Catalão, Jataí, Iporá e Itumbiara registrem 5 mm de chuva, seguidos por Ouvidor e Nova Aurora, com 04 mm.

O boletim ainda apontou que Anápolis, Cidade de Goiás, Ipameri, Cristalina, Santa Helena, Rubiataba e Goiandira podem ter aproximadamente 03 mm de precipitações.

No caso de Goianésia, Davinópolis, Ceres, Formosa e Luziânia, a expectativa é de 2 mm.