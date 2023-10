6 nomes que escondem um significado obscuro e muitos que têm eles não sabem

Existem alguns nomes que escondem um significado obscuro e muitas pessoas que foram batizadas em cartório com eles acabam nem sabendo de sua origem.

Alguns são de entonação forte, escrita robusta, imagem de parecer simples, mas que por trás carrega um significado que poucos estão por dentro.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com alguns deles que são cheios de simbologia e um significado obscuro e muitos que têm eles não sabem

1. Adriana

Significa “aquela que vem da Ádria” ou “aquela que é escura”. Está relacionado com Ádria, uma cidade situada no norte da Itália, banhada pelo Mar Adriático. Faz referência ao deus do fogo, Adar. Carrega uma simbologia de destruição.

2. Samara

Também carrega uma simbologia muita pesada e obscura. É um nome que ficou associado a algo sombrio em razão da personagem do filme O Chamado (2002), por exemplo.

3. Douglas

O nome Douglas surge a partir do sobrenome escocês Doubghlas. Significa “rio escuro”, “águas negras”, “aquele que veio das águas escuras”, “habitante, ou que tem origem, do local próximo ao rio escuro”. Carrega más energias, tem uma conotação forte, imponente.

4. Laila

Significa “escura como a noite”. Tem origem no árabe Láyla. Essa nomenclatura ganha popularidade principalmente pela lenda árabe de Layla e Majnun, um conto trágico de uma história de amor impossível. A simbologia é que esse nome carrega infelicidade no campo do amor.

5. Lilith

Significa “da noite”, “pertencente à noite”. No folclore medieval judaico, Lilith foi a primeira esposa de Adão e tornou-se um demônio noturno por não obedecê-lo. A simbologia trazida para esse nome é a de associação a uma figura com energias ruins.

6. Pandora

De acordo com a mitologia grega, Pandora foi a primeira mulher na Terra e sua curiosidade resultou na libertação de todos os males do mundo. Esse nome carrega a simbologia dos males, das coisas ruins reunidas.

