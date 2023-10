Eclipse solar deixa moradores de Goiânia revoltados e imagens mostram o porquê

A ocorrência de um eclipse solar, possível de ser visto no Brasil neste sábado (14), deixou os moradores de diversos municípios empolgados país afora. No entanto, em Goiânia, o sentimento que dominou foi o de frustração.

Isso porque, bem na hora prevista para o início do fenômeno, por volta das 15h30, o céu da capital goiana ficou encoberto por nuvens.

Nas redes sociais, foram diversas as queixas e piadas com a situação. No X – antigo Twitter – um usuário ironizou a situação.

“Eclipse lindo, obrigado Goiânia, amei”. Na foto postada, era possível ver apenas alguns raios de sol saindo por detrás das nuvens, que bloqueavam a visão do fenômeno.

eclipse lindo obg Goiânia amei pic.twitter.com/QnN8cVyi7I — JP (@JPMaou) October 14, 2023

Em outra publicação, outra pessoa também fez graça com a situação, dizendo “eclipse top em Goiânia, com direito a chuva de granizo”. No vídeo que ele publicou, é possível ver uma forte tempestade caindo.

Eclipse top em Goiânia, com direito a chuva de granizo pic.twitter.com/njs2OTeazG — Fanfiqueiro emo (@Dorgxs) October 14, 2023

Por fim, um usuário resolveu levar a ironia ao extremo, postando uma montagem de um Mitsubishi Eclipse no céu da capital, como se fosse o fenômeno astronômico.