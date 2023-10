Ecovias abre programa de trainee para profissionais negros recém-formados

A Ecovias do Araguaia, responsável pela administração das BRs-153, 414 e 080, abriu as inscrições para o programa de trainee de 2024, que possui como foco a capacitação e inclusão de pessoas negras no mercado de trabalho.

O programa busca candidatos negros que tenham concluído a graduação entre julho de 2018 e julho de 2023 e interesse no setor de infraestrutura.

Para participar da seleção, é necessário ter disponibilidade para mudança e viagens. Desse modo, as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro pelo site do progama nas áreas de engenharia, sustentabilidade, tecnologia, administração de contrato e atendimento ao usuário.

Entre os benefícios oferecidos, estão vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, assistência médica e odontológica, gympass, auxílio-creche e participação nos lucros.

O objetivo da empresa é ampliar o número de profissionais negros na empresa, sendo que a meta é atingir 45% dos cargos até 2025.

No mesmo prazo, a Ecovias planeja ocupar pelo menos 25% dos cargos de liderança com pessoas negras. Até 2030, o objetivo é aumentar mais 10%.