Quase 30 bairros poderão ficar sem água em Anápolis a partir de segunda (16); veja lista

A partir de segunda-feira (16) até sexta-feira (20), 29 bairros de Anápolis poderão sofrer com falta d’água, em decorrência de uma série de manutenções programadas pela Saneago.

Conforme a companhia de saneamento, as ações terão como objetivo instalar e interligar válvulas na rede de distribuição de água no município.

Dessa forma, os serviços serão realizados entre 8h e 20h em todas as datas. Durante este intervalo de tempo, o abastecimento de água poderá ser afetado em imóveis sem caixa d’água bem dimensionadas.

O fornecimento será retomado assim que o trabalho for concluído, com normalização gradual do sistema ao longo da noite.

Confira a seguir o cronograma da Saneago:

Segunda-feira (16): o serviço será realizado na Avenida Principal e Rua Valter Silva dos Santos, bairro Setor Sul.

Com isso, o abastecimento poderá ser afetado nos setores: Loteamento Setor Sul 1ª, 2ª e 3ª Etapas, Residencial Itororó e Residencial Tangará.

Terça-feira (17): o trabalho será feito na Rua Bolívia, Jardim das Américas; e Avenida Ayrton Senna da Silva, bairro Filostro Machado Carneiro.

Assim, podem ser afetados os bairros: Boa Vista, Cidade Universitária, Vila dos Oficiais e Vila Santa Isabel.

Quarta-feira (18): o serviço será realizado na Avenida Universitária, bairro Vila Santa Isabel; e Rua Frutoso Rodrigues, bairro Nova Vila Jaiara.

Dessa forma, o abastecimento poderão ser afetados os setores: Adriana Parque, Nova Vila Jaiara, Residencial Dom Emanoel, Residencial Dom Felipe, Residencial Jandaia e Setor Escala.

Quinta-feira (19): o serviço será realizado na Avenida Patrícia, bairro Adriana Parque. Com isso, o próprio Adriana Parque poderá ser afetado, além do Residencial Jandaia.

Sexta-feira (20): o serviço será realizado em três pontos: na Avenida Goiás, bairro Vila Brasil; Rua Bela Vista, bairro Jardim Santana; e Rua Senador Sócrates Mardochen Diniz, bairro Dom Pedro II.

Em decorrência disso, o abastecimento poderá ser afetado nos setores: Bairro da Lapa, Conjunto Frigoiás, Dom Pedro II, Jardim das Oliveiras, Jardim Petrópolis, Jardim Santana, Jardim Silveira, Jardim Suíço, Residencial Terezinha Braga, Residencial Valência, Vila Brasil, Vila Calixto Abrão, Vila Fabril e Vila São José.