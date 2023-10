Criança de 3 anos morre atropelada próxima à praça em que brincava com a mãe

Uma criança de 03 anos morreu atropelada enquanto brincava, em Morrinhos, Sul do estado. O incidente ocorreu na tarde de sábado (14), no Setor Aeroporto – momento em que foi atingida por um carro. Ela chegou a ser atendida no hospital municipal, mas não resistiu.

Segundo a mãe da criança, ela estava brincando em uma praça da região, quando acabou indo para a via e foi surpreendida pelo veículo.

O condutor do Citroen C4 passava por um quebra-molas no momento em que acertou a vítima. Apesar de não ter visto o pequeno Heythor Oliveira da Silva, ele prestou socorro e levou-o aos cuidados médicos.

O motorista ainda teria permanecido no local, aguardando os atendimentos, até que foi ameaçado por pessoas que estavam no local.

Ele foi embora do hospital, mas teve o carro apreendido por irregularidades na documentação. Ainda soprou o bafômetro, que constatou a ausência de teor alcoólico.

Foi confirmado pelo hospital o óbito da criança. A Polícia Civil (PC) irá investigar o caso e o homem responderá pelo homicídio culposo na direção do veículo.