A cada dia que passa é mais fácil nos depararmos com tênis falsificado pelas lojas, né?

O pior disso, são aqueles estabelecimentos que dizem estar trabalhando com produtos de primeira linha e que são originais.

Nessas horas, o consumidor desatento acaba pagando uma fortuna em um calçado falso e que não possui autenticação.

Bom, mas se você não quer cair nesses golpes ou está cansado de ser enganado, aqui vão algumas dicas para identificar logo de cara se um tênis é falsificado ou não!

É assim que você consegue identificar só de olhar que um tênis é falsificado:

A primeira coisa a se fazer, obviamente, é realizar suas compras em sites e lojas oficiais da marca! Essa é uma garantia de 99,9% de chance de não estar sendo passado para trás.

Mas para além disso, outra coisa para se analisar logo de primeira é o material, como couros sintéticos e tintas de má qualidade.

Segundo especialistas, é fundamental verificar a lingueta do sapato, já que lá estão todas as informações em relação a ele.

Analisando um Jordan Nike, por exemplo, na lingueta, além do número/tamanho do tênis e suas conversões, tem também quatro códigos no lado direito da etiqueta.

O que está no topo tem apenas duas letras e trata-se da fábrica onde este par de tênis foi produzido.

Enquanto isso, o código alfanumérico de 9 caracteres corresponde ao número do modelo. Assim, os seis primeiros descrevem seu design e os três últimos informam suas cores.

Outra coisa que tem naquele lugar são as datas que começaram e terminaram a produção daquele modelo.

Sendo assim, ao comprar um calçado verifique a existência desses códigos e pesquise-os na internet, não só os da linha da Nike, como das outras marcas, que também possuem códigos.

Assim, você terá uma boa garantia de autenticidade.

