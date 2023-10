Pai e filho realizavam a retirada de uma árvore caída, na própria chácara, quando uma raiz caiu em cima do genitor, causando complicações que o levaram a óbito. O acidente aconteceu na tarde de sábado (14), na zona rural de Jaraguá.

A vítima foi identificada como Salvador Januário de Sá, de 73 anos. Ele tentava retirar um grande tronco caído, juntamente com o filho, no momento do ocorrido.

Ao ser atingido, ele ficou sob a raiz, precisando de ajuda para ser retirado. O filho o retirou e fez massagem cardíaca, tentando reanimá-lo.

O genitor ainda vomitou, assim o homem o colocou no carro e correu para buscar socorro. Ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que o encontrou no caminho e levou o idoso.

Apesar de ter sido encaminhado ao Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (HEJA), o pai acabou não resistindo aos ferimentos e veio a falecer. O caso foi registrado como um acidente de trabalho.