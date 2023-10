Placa chama atenção de quem passa por lote baldio de Goiânia

Um aviso polêmico colocado em uma placa tem chamado a atenção de quem passa em frente a um lote baldio localizado no Setor Serrinha, em Goiânia.

Isso porque, na tentativa de evitar o acúmulo de lixo no local, uma pessoa decidiu optar por uma estratégia agressiva para atingir o objetivo, com direito a xingamentos e até desejando uma doença para quem praticar o feito.

A cena pra lá de diferente foi flagrada pela jornalista Sabrina Vilela e compartilhada pela profissional nas redes sociais.

Na imagem, é possível ver a placa fixada em uma grade em frente ao terreno baldio com o pedido para que as pessoas levassem o lixo para as respectivas ruas.

Logo em seguida, o comunicado chega a ser ainda mais incisivo ao afirmar que a família da pessoa que joga lixo também merece ter dengue.

“Leve seu lixo para a sua rua, porque a sua família merece ter dengue também, seu porco”, diz.

Para finalizar, o aviso ainda se compadece com o animal, declarando que o xingamento é com “todo respeito ao porco”.

Veja a imagem: