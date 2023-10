CEINT dos Correios em Anápolis pode não se concretizar por nova realidade de mercado

Apesar da mobilização da classe política goiana ao redor do Centro de Distribuição Internacional dos Correios em Anápolis, a cidade pode não ver o prometido e tão sonhado equipamento logístico no município.

A água no chope é a portaria n° 130 editada pela Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana) e publicada no Diário Oficial da União no dia 26 de julho deste ano.

O documento, que passou a ter validade no dia 1° de agosto de 2023, aponta que os impostos dos produtos importados devem ser cobrados no ato da compra.

Anteriormente, a tributação era feita no momento em que a mercadoria chegava no Brasil e a Receita Federal impedia o envio enquanto o comprador não pagava o chamado “Despacho Postal”.

Desde que a portaria passou a valer, empresas de comércio eletrônico que vendem para o Brasil como Shein, Shopee e AliExpress aderiram ao Programa Remessa Conforme (PRC) e passaram a ter, como benefício do Ministério da Fazenda, a priorização no despacho das encomendas.



Como efeito imediato, as mercadorias internacionais dessas empresas não ficam mais retidas pela Receita Federal.

Essa nova realidade está mitigando a demanda de armazenamento regional de remessas oriundas do estrangeiro, umas vez que ao chegar em território nacional elas já podem ser transportadas imediatamente para os clientes, usando a logística já existente de empresas como os Correios.

Pressionada pela classe política goiana, a partir da grita do prefeito de Roberto Naves (Republicanos), a estatal chegou a se reunir com autoridades na semana passada e informou via release à imprensa o que já havia dito para eles:

“Os investimentos da empresa no município se dividem em quatro etapas: a primeira trata da implantação do Correios Empresa, já em funcionamento na cidade; a segunda é a implantação do segundo maior centro de distribuição dos Correios no Brasil, que irá gerar mais de 100 empregos, em prédio que já foi locado e está em reformas; a terceira é a implantação do CEINT e a quarta é a implantação de um terminal de cargas”, pontuaram no texto.

Ou seja, a intenção ainda existe. Mas a necessidade de mais um centro de tratamento de remessas internacionais no país, além dos três já existentes em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba depende da demanda de mercado.

Com a adesão das gigantes chinesas de e-commerce ao Remessa Conforme ela só diminui.

Kajuru será recebido por ministros para falar sobre a Delegacia Fiscal de Anápolis

Nesta segunda-feira (16), o senador Jorge Kajuru (PSB) se reúne com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) para falar sobre o possível rebaixamento da Delegacia Fiscal de Anápolis para apenas Agência Fiscal.

Kajuru confirmou o encontro à Rápidas e informou que a agenda está prevista para às 13h.

Aava Santiago aciona o MP pela falta de recolhimento de lixo em Goiânia

Diante do caos na coleta de lixo em Goiânia, a vereadora Aava Santiago (PSDB) solicitou abertura de investigação sobre o tema ao Ministério Público (MP) na capital.

Na petição, a parlamentar disse estar preocupada não só com a sujeira e o mal cheiro, mas também pelo “risco à saúde coletiva”.

A Comurg sustenta que o recolhimento do lixo está sendo afetado pela falta de manutenção de caminhões.

José Nelto se torna vice-líder do Governo Lula

O deputado federal José Nelto (PP) foi escalado pela base para ser mais um dos vice-líderes do Governo Lula no Congresso.

Nelto é o único parlamentar goiano entre os 18 que ocupam a função.

Equatorial não conseguiu explicar queda de energia

A Equatorial segue sem saber como justificar as quedas de energia que estão ocorrendo com frequência em diversas cidades do estado.

Durante a última semana, a concessionária anunciou cortes programados no fornecimento para realizar melhorias no serviço de energia.

Na sexta-feira (13), o centro de Anápolis foi afetado pela queda durante à tarde. O município não constava no cronograma concessionária para a mesma data.



Padre Natal Macci está na UTI do Hospital Evangélico

Com 97 anos, o padre Natal Macci está internado na UTI do Hospital Evangélico Goiano (HEG) desde o último dia 13.

Ele enfrenta um quadro infeccioso na vesícula biliar.

Pela idade avançada, ele corre risco de morte se tiver de passar por cirurgia.

Por isso, a Diocese de Anápolis tem pedido aos fiéis da Igreja Católica na cidade para rezarem pela melhora do religioso.

Nota 10

Para os investidores do Outlet Gastronômico de Terezópolis de Goiás.

A cidade localizada entre Goiânia e Anápolis se prepara para receber um investimento de R$ 12 milhões. O objetivo é entrar para o roteiro gastronômico de Goiás.

Nota Zero

Para deputada Silvye Alves (UB), que pela segunda vez se comprometeu a participar do “6 perguntas para” e não enviou as respostas para este colunista.

O Portal 6, em respeito à comunidade de internautas que acompanha o site, decidiu por publicar as perguntas feitas à parlamentar uma vez que a Rápidas já havia anunciado a entrevista.