Não é somente o direito a recebimento de uma espécie de pensão que quem é aposentado por invalidez tem o direito de receber.

Muito além do benefício, as pessoas que se enquadram nessa categoria possuem outras vantagens, mas que ainda seguem sendo desconhecidas por muitos.

6 benefícios que quem é aposentado por invalidez tem direito e pode não saber

1. Renda Mensal Vitalícia

A aposentadoria por invalidez oferece uma renda mensal vitalícia, desde que a condição médica que a justificou permaneça.

Isso proporciona estabilidade financeira ao aposentado, ajudando a cobrir despesas regulares, como moradia, alimentação e cuidados médicos.

2. 13º Salário

Quem é aposentado por invalidez tem direito ao 13º salário, o que significa que eles recebem um pagamento extra anual no final do ano. Esse valor adicional pode ser particularmente útil durante as festas de fim de ano ou para despesas inesperadas.

3. Auxílio Doença para Dependentes

Além do próprio beneficiário, seus dependentes também podem ser elegíveis para receber o auxílio doença. Isso significa que cônjuges e filhos menores de idade podem receber um benefício em caso de incapacidade temporária para o trabalho devido a uma doença ou acidente.

4. Reabilitação Profissional

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pode oferecer programas de reabilitação profissional para beneficiários da aposentadoria por invalidez. Isso inclui treinamento, capacitação e suporte para que a pessoa possa, eventualmente, voltar ao mercado de trabalho, se a recuperação permitir.

5. Isenção de Impostos

Em alguns países, como o Brasil, a aposentadoria por invalidez é isenta de imposto de renda. Isso significa que o beneficiário não precisa pagar impostos sobre a renda proveniente desse benefício, o que representa uma economia financeira significativa.

6. Assistência Médica e Medicamentos

Por fim, dependendo do sistema de saúde do país, os aposentados por invalidez podem ter acesso a assistência médica gratuita ou a preços reduzidos. Além disso, em alguns casos, há programas que subsidiam ou fornecem medicamentos gratuitos para pessoas com condições médicas crônicas.

