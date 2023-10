Convites de quase R$ 1 mil e shows de artistas famosos; veja detalhes da festa de filha de Virginia

Faltando menos de uma semana para a comemoração de um ano da filha caçula, Maria Flor, que ocorre no domingo (22), a influenciadora digital Virginia Fonseca deu detalhes de como será a festa de aniversário da pequena que, inclusive, contará com a presença de diversos artistas e duplas nacionais.

A declaração foi dada durante o último sábado (14) em um vídeo compartilhado pela esposa de Zé Felipe no canal oficial dela no Youtube.

De acordo com a celebridade, a festa terá a apresentação do DJ John e das duplas Edson & Hudson e Guilherme & Benuto.

Além deles, também estão confirmados no evento a banda infantil Galinha Pintadinha e o grupo musical Barões da Pisadinha.

Segundo a influenciadora, para evitar comparações, a mesma optou por realizar a festa com a mesma quantidade de atrações e espaços em que foi realizado o aniversário da filha mais velha, Maria Alice.

“Para ninguém falar nada, que uma festa foi melhor que a outra. Então são as mesmas atrações, a mesma decoradora e o mesmo espaço. A única coisa que vai mudar é o tema”, disse.

Logo no início do mês, Virginia revelou que a festa terá como tema Jardim Encantado e chegou a mostrar o convite escolhido por ela para a festividade.

Já de cara, o item ganhou repercussão nas redes sociais por mostrar uma caixa, decorada com flores e a silhueta do personagem Mickey Mouse.

Dentro do convite, ainda há uma fada Sininho, em uma jarra brilhante, juntamente com um vídeo do Mickey Mouse e Minnie, convidando para o aniversário.

Conforme anunciado pelo GShow, a estimativa é que cada convite saia em torno de R$ 965 a unidade e que o valor total de 50 convites foi de R$ 50 mil.